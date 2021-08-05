«ВКонтакте» запустит бесплатный аналог Zoom

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатную версию своего сервиса для видеозвонков. Об этом сообщила управляющий директор компании Марина Краснова.

«Чтобы составить серьезную технологическую конкуренцию участникам рынка, мы запустим решение для десктопа. С точки зрения качества и производительности это позволит вывести звонки на новый уровень», — сказала Краснова.

По ее словам, новая версия сервиса не будет требовать от участников видеозвонка наличия аккаунта во «ВКонтакте». Кроме того, функция будет работать без ограничения по времени. В одном звонке смогут участвовать более 2 тыс. человек. При этом будут поддерживаться функции записи и совместного просмотра контента.

 

 

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Источник: 

kommersant.ru

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Опубликовал: KVbot,

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