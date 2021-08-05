Вышла новая версия браузера Vivaldi 4.1 для Android

Команда браузера Vivaldi объявила о выпуске крупного мобильного обновления Vivaldi 4.1 для Android. Как отмечают разработчики, новшества были реализованы по настойчивым просьбам пользователей.

Речь идёт об опции «Оставаться в браузере». Если её активировать, то сторонние ссылки будут открываться не в специализированных приложениях, а в самом браузере, например для просмотра ролика YouTube.

Ещё одна функция— группировка вкладок. Команда Vivaldi дала пользователям возможность отключать группы. Вообще, опция группировки вкладок выключена по умолчанию.

Теперь пользователь может настраивать поведение браузера при открытии новых вкладок. Предлагаются четыре варианта: