Xiaomi выпустила 27-дюймовый монитор Redmi формата 2К

Китайская компания Xiaomi начала продажи нового монитора под брендом Redmi: панель выполнена на матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.

Устройство получило экран формата 2К с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Показатели яркости, контрастности и динамической контрастности составляют соответственно 300 кд/м2, 1000:1 и 1 000 000:1 Монитор обладает частотой обновления 60 Гц и 8-битным представлением цвета. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Новинка получила дизайн Three-Micro-Edge с узкими рамками в боковых частях и сверху. Благодаря этому панель хорошо подходит для применения в многодисплейных конфигурациях, когда несколько экранов располагаются бок о бок. Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровой интерфейс HDMI 1.4 и аналоговый разъём D-Sub. Кроме того, есть стандартное аудиогнездо. Толщина в самой тонкой части составляет всего 7,5 мм.

На защите глаз пользователя стоит технология Low Blue Light, которая сокращает интенсивность вредного для зрения излучения в синей части спектра. Ориентировочная цена новинки — 215 долларов США.