Разработчик антивирусов NortonLifeLock покупает Avast

Компания NortonLifeLock, разработчик антивируса Norton, заявила о своей полной готовности купить своего конкурента – компанию Avast. По информации BusinessWire, NortonLifeLock собирается заплатить за нее от $8,1 до $8,6 млрд в зависимости от того, какой метод выплаты в итоге выберет руководство Avast.

Вариантов всего два. В первом случае NortonLifeLock заплатит по $2,37 за каждую акцию Avast и добавит к каждой из них по 0,19 новой акции NortonLifeLock. Второй вариант предусматривает выплату по $7,61 за акцию и по 0,03 акции NortonLifeLock в придачу.

По данным Yahoo Finance, капитализация Avast на день объявления условий сделки составляла 6,05 млрд фунтов стерлингов (около $8,4 млрд, акции торгуются на Лондонской бирже). Известие о сделке вызвало рост стоимости ее ценных бумах почти на 3%.

Представители обеих компаний заявили, что грядущая сделка приведет к объединению их продуктовых линеек. С их слов, эти линейки уже сейчас «в целом дополняют друг друга».