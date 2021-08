Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 10 (21H2) с новыми функциями

Microsoft выпустила очередную предварительную версию Windows 10 (21H2) для участников инсайдерской программы. Сборка Windows 10 под номером 19044.1200 (KB5005101) распространяется автоматически на канале Release Preview для всех пользователей, которые уже перешли на использование Windows 10 (21H2). Обновление принесёт с собой несколько новых функций, а также массу исправлений и улучшений для повышения стабильности работы программной платформы.

Что касается новых функций, то их не так много. Разработчики добавили поддержку стандарта WPA3 H2E, благодаря чему повысится уровень безопасности при использовании беспроводных сетей Wi-Fi. Инструмент Windows Hello для бизнеса получил поддержку упрощённой модели развёртывания без паролей, для повышения скорости настройки функции. В новой сборке реализована поддержка вычислений на GPU в подсистеме Windows Subsystems for Linux (WSL) и Azure IoT Edge for Linux on Windows для машинного обучения и обработки других задач с интенсивными вычислениями.

Новая сборка Windows 10 также получила массу менее заметных исправлений разного рода проблем, о которых было известно ранее. Например, разработчики исправили баг, мешавший отслеживанию сбоев активации Distributed Component Object Model (DCOM). Решена проблема, связанная с возможными сбоями в работе службы Windows Remote Management в периоды высокой нагрузки. Исправлена ошибка, приводившая к утечке памяти при использовании вложенных классов в VBScript. Исправлена проблема, приводившая к завершению работы хост-процесса Windows Management Instrumentation (WMI).

Ознакомиться с полным списком исправленных ошибок можно в официальном блоге разработчиков. В настоящее время Windows 10 (21H2) находится на этапе бета-тестирования. Запуск стабильной версии программной платформы должен состояться осенью.