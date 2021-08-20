Facebook продемонстрировала работу виртуальной среды Horizon Workrooms

Компания Facebook потратила около двух с половиной лет на создание первого модуля «метавселенной» — в будущем люди смогут собираться для работы и игр в виртуальном пространстве, используя трёхмерные аватары. Пока пространство Horizon Workrooms представляет собой ограниченную версию для рабочих встреч.

Идея Horizon Workrooms проста — вместо того, чтобы смотреть в процессе работы на крошечные видеоизображения персонажей в привычной для удалённых сотрудников рабочей среде, пользователь погружается в подобие электронной игры: с применением гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2 он может появиться в конференц-зале, «вмещающем» до 16 трёхмерных персонажей и до 50 человек — при участии в видеоконференции с применением простых веб-камер.

По мнению Facebook, это небольшой, но важный шаг к созданию метавселенной — цифрового мира, который в будущем сможет если не полностью вытеснить людей из реальности, то стать серьёзным подспорьем для удалённой работы и развлечений. Пока тестируется бесплатная версия Horizon Workrooms, но в будущем глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) не исключает монетизации за счёт продажи в метавселенной всевозможных цифровых товаров.

По словам тех, кто уже принял участие в демонстрации Horizon Workrooms, виртуальное пространство производит необычное впечатление — нечто среднее между видеозвонком и реальным времяпровождением в конференц-зале. Для использования необходима установка Workrooms на компьютер и гарнитура Oculus Quest 2. После создания аватара можно приступать к работе.

Первые пользователи отметили «гибкость» системы. В отличие от похожих решений, где аватары сидят неподвижно или движутся рандомно, в данной среде они способны демонстрировать движения руками и головами. При этом пользователь имеет доступ к рабочему столу компьютера. Посредством VR-гарнитуры можно видеть клавиатуру и мышь, не выходя из виртуальной реальности.

Представители Facebook продемонстрировали возможность презентации в «зале» с поддержкой рисования на цифровой доске или способность «поделиться» собственным рабочим экраном с окружающими. Примечательно, что в отличие от видеоконференций, изображать участие, при этом отключив или повернув веб-камеру, не получится. Каждое движение аватара повторяет движения пользователя. В Facebook считают, что это — важная часть процесса. Люди должны чувствовать присутствие каждого, и такой опыт невозможно заменить видеоконференциями.

Впрочем, некоторые из участников посчитали, что в некоторых случаях гораздо удобнее иметь возможность отключить камеру или даже просто сделать телефонный звонок, не говоря уже о неудобстве постоянного ношения гарнитуры.

В будущем Facebook придётся убедить бизнес в том, что его продукт лучше решений для видеоконференций, а также в том, что всем сотрудникам необходимо купить гарнитуры стоимостью от 299 долларов и настроить оборудование на всех удалённых компьютерах.

Пока разработка находится на стадии бета-версии, и в ближайшее время компания не планирует его коммерческого распространения.