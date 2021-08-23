К акции «Отличная пара» в МТС присоединился ряд новых смартфонов и аксессуаров

В МТС появилось больше возможностей сделать супервыгодную покупку и получить скидку. К акции «Отличная пара» присоединился ряд новых смартфонов и аксессуаров к ним со скидкой. А по промокоду «Бандл» стало доступно больше наушников и фитнес-браслетов.

К акции «Отличная пара» присоединился ряд новых моделей Huawei, Samsung, Xiaomi и аксессуаров к ним по выгодным ценам. При покупке этих смартфонов можно сэкономить от 60 до 100 рублей, а при покупке аксессуаров – до 50%.

Акция «Отличная пара» дает возможность приобретать различные аксессуары со скидкой до 50% при покупке смартфонов. Забрать по сниженным ценам можно не только тот аксессуар, который подходит к приобретаемому смартфону, но и тот, который участвует в акции и ориентирован на любую другую модель.

Полный список моделей смартфонов, которые присоединились к акции «Отличная пара», можно посмотреть по ссылке.