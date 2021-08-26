Google представила умный браслет Fitbit Charge 5

Компания Google, некоторое время назад купившая известного производителя носимой электроники Fitbit, представила новый умный браслет Fitbit Charge 5.

Он получил одно из самых больших изменений дизайна в серии Charge с момента выхода первого браслета Charge HR в далёком 2015 году. Fitbit Charge 5 может похвастаться плавными линиями и округлым дизайном, вместо прошлого угловатого. Кроме того, это первый Charge с цветным дисплеем AMOLED. По размеру экран на 10% больше, чем у Charge 4. Также доступна опция «всегда включённого дисплея».

Производитель обещает до семи дней автономной работы — с выключенной опцией «всегда включённого дисплея», если же её включить, то время автономной работы сокращается до двух дней.

Основной модуль Charge 5 на 10% тоньше, чем Charge 4, носить его будет удобнее. Браслет получил датчики для снятия электрокардиограммы (ЭКГ), а также электродермальной активности, чтобы отслеживать реакцию организма на стресс.

Charge 5 предлагает множество других более привычных функций отслеживания состояния здоровья, таких как мониторинг ЧСС, сна и уровня насыщения крови кислородом (SpO2). Есть и модуль GPS.

Отдельно стоит отметить функцию Daily Readiness Score (Ежедневный рейтинг готовности), доступную только для пользователей платной подписки Fitbit Premium (9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год). Функция предлагает различные уровни нагрузок, в зависимости от недавней активности пользователя, сна и изменений пульса, чтобы обеспечить эффективное восстановление. Fitbit порекомендует более интенсивные занятия или более лёгкую тренировку — в зависимости от показателей.

Поддерживается платёжный сервис Fitbit Pay. На экране можно отслеживать уведомления и даже отвечать на них с помощью предложенных быстрых ответов, если браслет подключён к смартфону на основе Android. Также Charge 5 сможет работать и с iOS, несмотря на то, что Google завершила покупку Fitbit ещё в январе.

Fitbit Charge 5 предлагается в чёрном, серебристом и золотистом вариантах. Цена составила 179,95 доллара, что на 30 долларов выше, чем стоимость Charge 4 на момент старта продаж. Покупателям предлагается бесплатный доступ на полгода к Fitbit Premium. Приём предварительных заказов в США начинается сегодня, а открытые продажи стартуют осенью.