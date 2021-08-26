МТС к 1 сентября расширяет 4G-связь почти в 50 городах Беларуси

МТС увеличил емкость 4G-сети к началу учебного года. В конце августа модернизировано более 174 базовых станций LTE в диапазоне 2600 МГц по всей стране.

Базовые станции были модернизированы в Минске, областных и районных центрах, а также небольших населенных пунктах. Всего модернизация сети охватила 48 городов. Среди них — Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Дзержинск, Жлобин и Заславль. Улучшена мобильная связь в Иваново, Калинковичах, Кобрине, Кричеве, Лиде, Мозыре, Несвиже и Островце. Мобильный интернет также стал быстрее в Орше, Полоцке, Новополоцке, Слониме, Сморгони, Солигорске и Толочине.

Сеть LTE усилена исходя из потребностей абонентов. Включение дополнительных секторов позволит значительно увеличить скорость передачи данных при одновременном подключении к сети большего числа пользователей.

 

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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