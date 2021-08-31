20 лет компании Softline в Беларуси!

В этом году, 31 августа, исполняется 20 лет компании Softline Беларусь. За это время пройден путь из маленькой компании со штатом 5 человек до ведущего поставщика решений в области цифровой трансформации, облачных сервисов, кибербезопасности и связанных решений и сервисов.

За время работы были открыты региональные офисы во всех областных центрах Беларуси, а в 2006 году на базе компании появился Учебный центр, который стал надежным бизнес-партнером по корпоративному обучению и сертификации для технических специалистов в области ИТ.

Компания Softline Belarus сегодня это:

Доверие 5 000+ клиентов 1000+ реализованных проектов 50+ сертифицированных специалистов 25+ партнерских наград и статусов

Специалисты Softline Belarus помогают своим клиентам, среди которых банки, финансовые, образовательные и научные учреждения, крупные промышленные и строительные предприятия, создавать и модернизировать ИТ-инфраструктуру.

Компания проектирует и реализует комплексные решения, включающие инженерную и базовую инфраструктуру, облачные решения и сервисы кибербезопасности для осуществления цифровой трансформации клиентов и оптимизации их бизнес-процессов.

Накопленные компетенции и клиентоориентированный подход позволяют нам выполнять проекты любой сложности, включающие в себя аудит, внедрение и постпроектную поддержку.

Экспертиза компании подтверждена наивысшими партнерскими статусами, в том числе такими как Microsoft Gold Partner, Kaspersky Platinum Partner, VMware Principle Partner, Veeam Pro Partner Gold Reseller, Titanium Partner Dell Technologies, Citrix Solution Advisor Platinum PLUS и Adobe Platinum Partner и другие, а в продуктовом портфеле представлены решения более 300 поставщиков программного и аппаратного обеспечения.

На протяжении 20 лет Softline Belarus помогает своим клиентам улучшать прибыльность бизнеса и качество жизни за счет наиболее эффективного использования технологий и продолжит быть надежным партнером для отечественных компаний.

«Я с уверенностью могу сказать, что Softline прошла серьезный путь для достижения лидирующих позиций на ИТ-рынке Беларуси. Вся наша команда каждый день трудится, чтобы предоставить ИТ-решения и услуги максимально закрывающие потребности наших клиентов. Мы и дальше продолжим расширять наши компетенции, развивать партнерские отношения и помогать заказчикам на пути к трансформации бизнеса», – отмечает Андрей Овсейко, генеральный директор компании Softline Belarus.