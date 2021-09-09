Блокировка VPN-сервисов в России обернулась проблемами для пользователей игровых ресурсов

Блокировка VPN-сервисов на территории России, которую начал Роскомнадзор 3 сентября, сказывается на работе приложений и интернет-сервисов. За последние несколько дней проблемы со стабильностью соединения возникли у пользователей приложения FlashScore, являющегося клиентом сервиса для стриминга футбольных трансляций. На проблемы с доступом жалуются пользователи платформ Avito, World of Tanks и World of WarShips, также происходят сбои в работе Twitch и BitTorrent.

На этой неделе белорусская компания Wargaming, разработчик World of Warship, разместила обращение к пользователям, в котором упоминалось, что интернет-провайдеры осуществляют блокировку VPN-сервисов путём фильтрации трафика с помощью DPI-оборудования (Deep Packet Inspection). В сообщении говорится, что блокировка затрагивает большое количество UDP-портов, в том числе используемых в игре, причём ситуация затрагивает не только магистральных провайдеров, но и местных, которых на территории России большое количество. Закрытие UDP-портов приводит к проблемам с подключением к игровым серверам, а также неожиданным отключениям в процессе взаимодействия с игрой. Представитель FlashScore, комментируя данный вопрос, отметил, что компания изучает проблему со своей стороны, но причину сбоев пока обнаружить не удалось. Представители Avito и Twitch воздерживаются от комментариев относительно проблемы с подключением.

При этом в Роскомнадзоре возникшие трудности не связывают с блокировкой VPN-сервисов. «При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались», — сообщил представитель ведомства.