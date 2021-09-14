Новинки Samsung в МТС: смарт-часы Galaxy Watch4 и наушники Galaxy Buds2

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи смарт-часов Samsung Watch4 и Watch4 Classic, а также беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds2.

Обе модели оснащены множеством полезных функций и помогут эффективнее следить за показателями здоровья и физической активности. Емкий аккумулятор и современные технологии энергосбережения обеспечивают до 40 часов автономной работы.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch4 и Samsung Galaxy Watch4 Classic с инновационным датчиком BioActive, который позволяет измерять сразу три показателя – пульс, ЭКГ и биоимпедансный анализ. Последний – совершенно новая функция, способная определить состав вашего тела в режиме реального времени. Она обеспечивает более глубокое представление об общем состоянии здоровья, включая такие параметры, как масса скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и жира. Всего за 15 секунд сенсор зафиксирует около 2400 единиц данных. Умные часы поддерживают более 90 упражнений и умеют отслеживать важную информацию, которая поможет улучшить результативность ваших тренировок. Считайте с их помощью количество пройденных шагов, проверяйте расход калорий и прокладывайте маршрут, используя GPS.

Добавьте ещё больше мотивации – тренируйтесь вместе с друзьями. Наслаждайтесь своим прогрессом вместе с единомышленниками при помощи Galaxy Watch4. Отслеживайте свою активность и сравнивайте ее с результатом друзей в режиме реального времени. Получайте памятные значки и баллы в групповых соревнованиях - сделайте свои тренировки более интересными, мотивирующими и интерактивными.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch4 с диаметром корпуса 40 мм можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 699 рублей, а в корпусе 44 мм – за 799 рублей. Модель Samsung Galaxy Watch4 Classic с диаметром 42 мм доступна за 959 рублей, а версия с 46 мм – за 1049 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Смарт-устройства». Первым покупателям смарт-часов Samsung Galaxy Watch4 и Watch4 Classic –беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P4300 за 10 копеек. Количество бонусов ограничено.

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds2 поддерживают функцию активного шумоподавления, а специальная конструкция корпуса обеспечивает комфорт во время их использования. Максимальное время работы наушников от одного заряда в режиме активного шумоподавления составит до 5 часов, в обычном – до 7,5 часов. Продлить работу наушников поможет зарядный кейс, который обеспечивает до 29 часов автономной работы.

Наушники Samsung Galaxy Buds2 предлагаются для всех за 379 рублей. При покупке в рамках акции «Смарт-устройства» в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 34,50 рубля, а на два года – 16,50 рубля.