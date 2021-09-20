Вышло обновление мессенджера Telegram

Мессенджер Telegram получил обновление. Теперь можно устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться эмоциями в реальном времени с помощью интерактивных эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал сообщения, а также записывать видеопоток в трансляциях и видеочатах.

В любом из личных чатов теперь можно установить одну из восьми тем. В каждой из новых тем используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с тематическими узорами. Выбранная тема устанавливается сразу для обоих участников чата, она будет отображаться на всех устройствах.

У каждой темы есть дневная и ночная версии. Они будут переключаться в соответствии с Вашими настройками ночного режима для всего приложения – как при ручном переходе на ночную версию, так и при автоматической смене темы в зависимости от времени дня. Чтобы установить тему, нажмите на заголовок чата > Ещё (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS) > «Изменить цвета». Ваш собеседник увидит тему, если у него установлена актуальная версия Telegram.

Также теперь вы можете нажать на некоторые анимированные эмодзи, чтобы запустить дополнительные эффекты на весь экран.

Если у собеседника открыт чат, он увидит эффекты в тот самый момент, когда вы нажимаете на эмодзи. Вибрация телефона также синхронизирована для обоих собеседников. Чтобы Ваш собеседник тоже увидел полноэкранные эффекты, у него должна быть установлена актуальная версия Telegram. Набор эмодзи с полноэкранными эффектами будет регулярно пополняться.

Отдельные темы и интерактивные эмодзи пока что поддерживаются только в личных чатах, но в этом обновлении есть и важное нововведение для групповых чатов. Сообщения в группе получают отметку «Прочитано» (✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник. Теперь в небольших группах можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное сообщение. Для защиты конфиденциальности информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только 7 дней после его отправки. Telegram не будет хранить информацию о том, какие сообщения вы читали.

В Telegram миллионы сообществ, в каждом из которых можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей. Теперь администраторы могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции — и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир. Вы можете записать как видео со звуком, так и просто звук. Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате Избранное.

Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции или видеочата (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS). Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием.