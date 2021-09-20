Huawei и Московская консерватория объединили усилия ради качественной музыки

Компания Huawei и Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского договорились о глобальном стратегическом партнерстве. В планах – совместные проекты в сфере образования, научные исследования и серия совместных общественно-значимых инициатив.

Сотрудничество Huawei с одним из ведущих музыкальных вузов мира поспособствует росту научно-исследовательских мощностей. Новые технологии и богатые музыкальные традиции позволят вывести качество звучания на новый уровень. Результаты партнерства будут доступны пользователям в разных странах, в том числе и в Беларуси.

Потенциал партнерства будет раскрыт в международном масштабе. В частности, планируется устроить серию онлайн мастер-классов по улучшению качества звучания, которые будут транслироваться по всему миру. Кроме того, преподаватели вуза проведут профессиональные тесты аудиопродукции Huawei и дадут свои рекомендации.

Huawei и Московская консерватория также объединят усилия в распространении и популяризации качественной музыки среди широкой аудитории. В частности, будет запущено несколько проектов, которые познакомят слушателей с последними тенденциями на стыке технологий, инноваций и музыкальных традиций.

Партнерство с Московской консерваторией – еще один шаг Huawei к созданию более совершенного звука в устройствах. Компания много лет непрерывно работает над развитием новых технологий, ее научно-исследовательские центры расположены в Финляндии, Германии, России, Японии и Китае.

Компания Huawei надеется, что сотрудничество позволит расширить границы, получить новую экспертизу и в результате предложить потребителям еще более качественную аудиопродукцию.