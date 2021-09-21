С 1 октября "Белтелеком" повышает стоимость услуг

С 1 октября 2021 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет, предоставляемого РУП «Белтелеком» вне пакетных предложений (линейки «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс»). Об этом сообщается на официальном сайте "Белтелеком".
Стоимость увеличится в среднем на 4 % в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
С обновленными тарифами можно ознакомиться здесь (вводятся 01.10.2021).
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Комментарии
Так. Буду требовать от шефа, чтобы он пересмотрел стоимость наших услуг Белтелекому. :) Хотя это очень непросто: БТК - - это монополист, это не старый mike.