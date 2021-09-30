Gartner: 33% поставщиков технологий в течение двух лет инвестируют в ИИ более $1 млн

По данным нового опроса, проведенного Gartner, одна треть организаций-поставщиков технологий и услуг планирует вложить в технологии искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие два года 1 миллион долларов или более. Подавляющее большинство респондентов (87%), для которых технологии ИИ являются основным направлением инвестиций, считают, что до 2022 года общеотраслевое финансирование ИИ будет расти умеренными или быстрыми темпами.

«Быстро развивающиеся и разнообразные технологии искусственного интеллекта повлияют на каждую отрасль, — считает Эррол Расит (Errol Rasit), управляющий вице-президент Gartner. — Технологические организации увеличивают инвестиции в ИИ, поскольку они осознают его потенциал не только для оценки важных данных и повышения эффективности бизнеса, но и для создания новых продуктов и услуг, расширения клиентской базы и получения новых доходов. Это серьезные инвестиции, которые помогут развеять шумиху вокруг ИИ».

По сравнению с другими развивающимися технологиями, такими как облачные технологии и Интернет вещей, технологии искусственного интеллекта занимали второе место по объему финансирования. Респонденты, которые уже инвестировали в ИИ, сообщили, что планируют больше всего инвестировать в компьютерное зрение. Представление о структуре инвестиций дает диаграмма:

Исследование также выявило относительную незрелость технологий искусственного интеллекта по сравнению с другими областями инноваций. Лишь чуть более половины респондентов сообщают о том, что их продукты и услуги на базе искусственного интеллекта стали популярными среди целевых клиентов. Именно незрелость новых технологий считается среди организаций, инвестирующих в ИИ, основной причиной неудач при их интеграции.