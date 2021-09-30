Илон Маск стал богатейшим человек планеты

Илон Маск стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в 200 миллиардов долларов. До этого таким рекордом богатства могли похвастаться основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) и Бернар Арно (Bernard Arnault), глава французской транснациональной компании LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Отметка в 200 миллиардов долларов Безосу покорилась в августе 2020 года, Арно – в прошлом месяце, а Маску – в понедельник на фоне роста акций Tesla.

Сейчас Маск даже богаче, чем в январе этого года, когда акции Tesla были на пике стоимости. Тогда он тоже стал богатейшим человеком мира, но ненадолго. Сейчас Маск получил новые опционы на покупку акций Tesla, за счет чего увеличил свою долю в компании. Ну а рост стоимости акций Tesla вывел его на первое место в списке богатейших людей мира. Что интересно, на этот раз Маск признан богатейшим человеком планеты и Forbes, и Bloomberg.

Ранее, ввиду разницы в методиках подсчета благосостояния, эти авторитетные издания не всегда были единодушны. Согласно оценке Forbes, состояние Маска составляет 203,4 миллиарда долларов, оценка Bloomberg – 213 миллиардов. На втором месте главных богачей мира – Джефф Безос с состоянием 197 миллиардов долларов.