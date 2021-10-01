В МТС на смарт-часы Apple Watch Nike Series 6 действует специальное предложение

В сети салонов и интернет-магазине МТС на смарт-часы Apple Watch Nike Series 6 действует специальное предложение. Приобретая гаджет определенного цвета, предоставляется выгода до 330 рублей. Гаджеты можно приобрести и в рассрочку.

Watch Nike Series 6 — стильный и многофункциональный гаджет, который существенно поможет в повседневных делах и располагает множеством инструментов для отслеживания показателей здоровья и физической активности. Покажет входящие сообщения, напомнит о распорядке дня и других важных событиях.

Watch Nike созданы для движения. Смарт-часы осуществляют мониторинг пульса, ведут подсчет калорий и измеряют продолжительность тренировки. Следите за показателями активности и улучшайте свои результаты вместе с Watch Nike Series 6 и приложениями Nike Run Club, Nike Training Club.

Приложение Nike Run Club — это и тренер, и сообщество едино­мышленников, и спортивный дневник. Оно постоянно совершен­ствуется — так же, как и вы. Благодаря обновлениям ещё больше передовых функций для эффективных пробежек доступно прямо на Apple Watch.

Nike Training Club — домашние тренировки и планы. Оставайтесь дома и продолжайте фитнес-путешествие с приложением NTC. Попробуйте бесплатный план тренировок: HIIT, занятия йогой, круговая тренировка, тренировки с собственным весом, кардио. Выполняйте упражнения с минимальным оборудованием или без него.

По привлекательным ценам предлагаются Watch Series 6 Nike 40 и 44 мм серебро, а также Watch Series 6 Nike 40 мм серый космос.

Смарт-часы Watch Series 6 Nike 40 мм серый космос и серебро можно приобрести с выгодой до 310 рублей. Их стоимость составит 1199 рублей или от 57 рублей в месяц при покупке в рассрочку на два года.

С выгодой 330 рублей предлагаются Watch Series 6 Nike 44 мм серебро, они доступны за 1299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 125 рублей, а при оформлении рассрочки на два года – 62,5 рубля.

Не упустите выгоду! Приобретайте популярный гаджет Watch Series 6 по привлекательным ценам синего и красного цвета с экономией до 530 рублей. Подробнее — в новости.

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