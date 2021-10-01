Международный день музыки: абоненты А1 собрали плейлист лучших песен

1 октября празднуется Международный день музыки. По этому случаю A1 Xplore Music от Deezer предложил абонентам А1 выбрать лучшие песни и собрал их в один плейлист.

Голосование проходило в формате Инстаграм-батла, в финал которого прошли только самые любимые хиты. Это 50 треков от популярных белорусских и зарубежных исполнителей.

Любой пользователь A1 Xplore Music от Deezer после регистрации на платформе может сохранить себе этот плейлист и поделиться им с друзьями, которые тоже не представляют свою жизнь без музыки.

А ещё у жителей и гостей Минска есть возможность увидеть музыку своими глазами! В пространстве LIDBEER DVOR появилось необычное «музыкальное» граффити: совместно с Bang & Olufsen, дизайнером и автором иллюстрации Лёшей Лимоновым и художником-граффитистом Сергеем Климковичем сервис изобразил самые популярные композиции этого лета. В центре граффити – лестница из чарта, по которой поднимаются музыкальные персонажи: диско-шар, пульт и колонка. А фоном для центрального сюжета стали строчки из любимых песен белорусов.