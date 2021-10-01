Уже год #яонлайн: как волонтеры проекта А1 делают мобильные технологии доступными для всех

В октябре 2020 года в Беларуси по инициативе А1 было создано цифровое волонтерское движение #яонлайн для всех, кто хотел бы обучать или обучаться мобильным технологиям. За год к нему присоединились около 1000 волонтеров, а сам проект из полезной площадки для интернет-пользователей превратился в масштабную образовательную платформу.

Специально для волонтеров проекта и социальных работников, к которым их подопечные часто обращаются с вопросами о мобильных технологиях, А1 и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси организовали #яонлайн-обучение. С июля по сентябрь шесть уроков по цифровой грамотности прошли во всех регионах Беларуси. Их посетили около 100 человек, а еще более 500 смогли пройти обучение благодаря онлайн-трансляции и записи занятий.

«Движение #яонлайн помогло нам показать тысячам людей, как современные технологии могут сделать жизнь более комфортной и какие возможности открывают перед любым человеком – независимо от его возраста, профессии или места жительства. Важно, что наши сотрудники сами вместе с экспертами ЮНФПА проводили #яонлайн-обучение и с учетом профессионального опыта рассказывали, как работать с начинающими интернет-пользователями», – отметил начальник управления общественных связей и ESG компании А1 Николай Бределев.

Обучение стало частью совместного проекта А1 и ЮНФПА по повышению цифровой грамотности людей старшего возраста, который реализуется в рамках подписанного между организациями Соглашения о сотрудничестве. Уроки по цифровой грамотности построены на основе #яонлайн-путеводителя, где собраны полезные инструкции для неопытных пользователей: как подключать мобильный интернет, скачивать приложения, регистрироваться в социальных сетях, оплачивать покупки или коммунальные услуги, записываться к врачу, искать любимые фильмы и так далее. Люди старшего возраста могут бесплатно получить его бумажную версию в центрах продаж А1, электронная также доступна для всех желающих здесь.

«Последний год показал, как эффективно мы можем работать и не терять связей друг с другом, просто оставаясь онлайн. Поэтому мы благодарны А1 за возможность объединить наши усилия и помочь овладеть новыми знаниями в сфере мобильных технологий тем, кто в них особенно нуждается. Теперь, когда волонтеры и социальные работники изучили тонкости обучения пожилых людей, этику взаимодействия и многие другие психологические аспекты, мы еще больше уверены в достижении наших общих целей», – отметили в Фонде ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси.

Волонтером проекта #яонлайн может стать любой человек и абонент любого мобильного оператора, который хотел бы помочь своим близким разобраться в этом. Чтобы присоединиться к движению, нужно зарегистрироваться на сайте ionline.a1.by.

Важно, что сайт #яонлайн специально адаптирован для незрячих и слабовидящих пользователей, чтобы присоединиться к проекту в комфортном для себя режиме могло как можно больше людей. Эта версия работает со стандартным набором горячих клавиш и имеет дополнительные настройки, которые позволяют включать или выключать изображения, менять размер и вид шрифта, цвет страниц, а также интервалы между строчками и буквами. Все происходящее на экране автоматически комментируется звуковыми оповещениями.

Кроме того, в помощь волонтерам запущен телеграм-канал «ЯнОнлайн», где от имени 27-летнего парня публикуются советы, как простыми словами объяснить начинающим интернет-пользователям, что нужно делать.