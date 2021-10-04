А1 увеличит емкость мобильной сети в несколько раз за счет установки многолучевых антенн

Компания А1 реализует проект по увеличению емкости своей 3G-сети в диапазоне UMTS-900 за счет установки многолучевых антенн. Они заменят собой стандартное оборудование и тем самым позволят повысить пропускную способность сети (а значит, и скорость передачи данных) в 2-3 раза.

Многолучевые антенны представляют собой устройства с несколькими независимыми входами-выходами, каждому из которых соответствует своя диаграмма направленности, или луч. Если в случае применения стандартного оборудования число секторов покрытия обычно не превышает трех, то в случае применения многолучевых антенн оно может быть более 20. Это позволяет обеспечить увеличение емкости сети, скорости мобильного интернета, а также доступности услуги большему числу абонентов.

В настоящее время приоритетной целью проекта является замена стандартных антенн на многолучевые в наиболее нагруженных секторах сети А1, а также в населенных пунктах, которые испытывают сложности с покрытием в силу особенностей своего расположения. На тех базовых станциях, где по результатам аналитических расчетов установка нового оборудования признана обоснованной, осуществляется замена действующей антенны на многолучевую и добавление радиоблоков, позволяющих сформировать лучи в различных направлениях. После включения системы специалисты анализируют перераспределение трафика и при необходимости производят дополнительные корректировки параметров, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы базовой станции. В результате емкость сети в зоне ее действия увеличивается кратно количеству лучей в антенне – то есть в 2 или 3 раза.

Применение многолучевых радиоантенн не является новой практикой для А1: компания активно использует ее при построении своей 3G-сети в диапазоне 2100 МГц. Теперь этот опыт поможет значительно повысить эффективность работы диапазона 900 МГц.

Особенностью технологии UMTS-900 является больший радиус действия базовых станций, что играет важную роль в сельской местности с низкой плотностью населения. Кроме того, радиосигнал на этой частоте лучше проникает сквозь разного рода экранирующие препятствия и имеет большую емкость, что позволяет обеспечить высокое качество сигнала даже на территориях со сложным ландшафтом или в условиях высокоплотной застройки.

Сегодня смонтированы и частично введены в эксплуатацию 26 из 40 многолучевых антенн в диапазоне UMTS-900, запланированных к установке в 2021 году. В первую очередь работы проводились в наиболее загруженных местах Минской, Гомельской, Могилевской и Гродненской областей. До конца года проект будет реализован в Витебской и Брестской областях. При этом число многолучевых антенн во всех регионах будет постепенно наращиваться.

Полномасштабная реализация проекта рассчитана на несколько лет. После его завершения абоненты А1 по всей стране смогут оценить значительное улучшение качества сигнала и скорости передачи данных в 3G-сети А1.