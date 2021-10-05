Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp признали крупнейшим в истории

По данным ресурса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp стал крупнейшим в истории. В ходе проблем в работе этих сервисов пользователи подали более 10,6 млн жалоб.

Сбой Facebook стал крупнейшим отключением, которое мы когда-либо видели в Downdetector. Более чем 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира! Downdetector

Наиболее активно сообщали о проблемах жители США (1,7 млн человек), второе место заняла Германия (1,3 млн жалоб), также в пятёрку попали Нидерланды (915 тыс.), Великобритания (789 тыс.) и Италия (400 тыс.). Хотя проблемы наблюдались во всём мире, включая Россию и Украину.

Downdetector добавляет, что проблемы Facebook спровоцировали «каскадные нарушения» в работе других ресурсов. В итоге Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около 6 часов, ситуация стала налаживаться во втором часу ночи.