Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp признали крупнейшим в истории

По данным ресурса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp стал крупнейшим в истории. В ходе проблем в работе этих сервисов пользователи подали более 10,6 млн жалоб.

Сбой Facebook стал крупнейшим отключением, которое мы когда-либо видели в Downdetector. Более чем 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира!

Downdetector

Наиболее активно сообщали о проблемах жители США (1,7 млн человек), второе место заняла Германия (1,3 млн жалоб), также в пятёрку попали Нидерланды (915 тыс.), Великобритания (789 тыс.) и Италия (400 тыс.). Хотя проблемы наблюдались во всём мире, включая Россию и Украину.

Downdetector добавляет, что проблемы Facebook спровоцировали «каскадные нарушения» в работе других ресурсов. В итоге Facebook, Instagram и WhatsApp не работали около 6 часов, ситуация стала налаживаться во втором часу ночи.

 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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