Apple упростит удаление учётных записей, привязанных к сторонним приложениям

Компания Apple потребует от разработчиков, которые публикуют свои приложения в App Store и предлагают пользователям возможность создания учётных записей, также предоставлять простой способ удаления аккаунтов. Это правило вступит в силу с 31 января 2021 года, а впервые о нём и некоторых других изменениях в политике Apple было объявлено на конференции для разработчиков WWDC 2021.

Возможность удаления аккаунта может показаться незначительным изменением. Если же учесть, что удаление приложения с устройства для разработчиков фактически не является сигналом к прекращению взаимоотношений с пользователем, это нововведение может показаться значительно более полезным. В заявлении Apple сказано, что разработчики будут обязаны «предоставить пользователям возможность инициации удаления своей учётной записи из приложения». Это означает, что в процессе удаления аккаунта пользователи могут переадресовываться из приложения в браузер.

Apple также подтвердила скорый запуск функции, которая позволит пользователям сообщать о нарушениях правил платформы Apple. Согласно имеющимся данным, кнопка «Сообщить о проблеме» будет доступна в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey после её запуска. С помощью этого инструмента пользователи смогут сообщать о мошенничестве в приложениях, а также оскорбительном, неправомерном и незаконном контенте. Примечательно, что этот инструмент можно будет использовать даже в приложениях, которые пользователь не покупал.