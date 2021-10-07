Viber запустил новую функцию

Мессенджер Viber объявляет о запуске новой функции — исчезающих сообщениях в групповых чатах. Ранее эта функция была доступна в мессенджере только для личных чатов.

Благодаря нововведению пользователи Viber могут настроить исчезновение сообщений в групповом чате через 10 секунд, одну минуту, один час или один день после того, как сообщение прочитано. На устройствах с OC Android 6 версии и новее в Viber при использовании функции исчезающих сообщений по умолчанию запрещены пересылка, копирование и создание скриншотов.

Пользователи iOS и более ранних версий Android будут автоматически получать уведомления, если кто-то из участников переписки сделает скриншот их исчезающего сообщения в групповом чате. Эту функцию можно применить к любому типу сообщения, включая фотографии и стикеры.