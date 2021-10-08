Затраты на ИИ-решения в Европе в 2022 году превысят $20 млрд

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала свежий прогноз по европейскому рынку продуктов и сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Данную отрасль, по мнению аналитиков, ожидает дальнейший рост.

По оценкам экспертов, в текущем году рынок ИИ в Европе достигнет объёма в $17,3 млрд. В рассмотрение берутся 27 ключевых направлений применения электронного разума, которые охватывают 19 отраслей.

В следующем году, прогнозирует IDC, расходы на искусственный интеллект в европейском регионе составят приблизительно $22,0 млрд. К середине десятилетия данная отрасль достигнет объёма в денежном выражении свыше $50 млрд. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в период с 2021 по 2025 год составит 26,7 %.

Отмечается, что ключевыми сегментами в плане ИИ-затрат в ближайшие годы будут оставаться банковский и производственный секторы. В долгосрочной перспективе наибольший рост прогнозируется в сфере здравоохранения.