Viber запустил маски дополненной реальности для пользователей в Беларуси

Rakuten Viber запустил маски дополненной реальности в мессенджере Viber для пользователей в Беларуси. AR-фильтры и маски созданы на основе технологии Snap Inc. Они позволят снимать фотографии и видео с эффектом дополненной реальности, отправлять их друзьям и близким прямо в мессенджере Viber или сохранять на мобильные устройства.

AR-маски реагируют на мимические движения лица человека: при съемке фото и видео можно улыбнуться или подмигнуть, а маска повторит движения лица.

В Viber уже доступны десятки AR-масок с самыми различными эффектами: маски животных, бьюти, фильтры дополненной реальности. Специально для пользователей из Беларуси в Viber выпущены маски с колоритными элементами белорусской культуры: шляпа с орнаментом и венок из васильков. До конца года в мессенджере появятся сотни новых фильтров и масок.

Помимо забавных AR-масок и фильтров, в Viber появился и ряд других полезных и увлекательных функций, включая технологии дополненной реальности, преображающие окружающий мир на экране смартфона, beauty-фильтры с макияжем и прическами. В ближайшее время также появятся кастомизированные аватары Bitmoji.

Новая функция стала доступна в приложении Viber для Android и iOS. Для того, чтобы воспользоваться AR-фильтрами и масками, нажмите на значок камеры на нижней панели в окне открытого чата — для создания фото, видео или gif с эффектом дополненной реальности.