Команда БГУИР стала призерами международных состязаний в сфере компьютерной безопасности

10 октября прошли соревнования, организованные Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Students CTF 2021 Quals, команда студентов БГУИР заняла второе место. В соревнованиях участвовала 231 команда со всего мира. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.



3 октября прошли соревнования RuCTF 2021, на которых студенты ФКСиС и ФКП в составе команды Bulba Hackers взяли 5 место из 29. RuCTF проводится по правилам Attack/Defence CTF. Команды получают идентичные серверы с набором уязвимых сервисов, на которые жюри периодически посылает приватную информацию — флаги. Задача каждой команды заключается в том, чтобы найти уязвимости, устранить их на своем сервере и воспользоваться ими для получения флагов у соперников. Команда Bulba Hackers регулярно участвует в подобных соревнованиях и достигла высокого уровня профессионализма, что подтверждается успешными выступлениями.

Bulba Hackers — лучшая команда в Беларуси по рейтингу ctftime.org, входящая в топ-100 в мире. Среди членов команды — студенты БГУИР и БГУ. Команда неоднократно занимала призовые места в престижных международных соревнованиях, в том числе The Standoff и RuCTF.