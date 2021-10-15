В МТС поступили в продажу наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили в продажу наушники Xiaomi Redmi Buds 3 Pro. Их главные преимущества – наличие активного шумоподавления, игровой режим, поддержка беспроводной зарядки и водонепроницаемость.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro – новые беспроводные наушники с поддержкой полезных функций. Одна из самых востребованных – это активное шумоподавление. Интеллектуальные алгоритмы помогают наушникам адаптироваться под окружение и настроить подходящий режим.

Беспроводные наушники оснащены режимом прозрачности. С его помощью можно слышать все, что происходит вокруг, не снимая наушники. Игровой режим обеспечит низкую задержку до 69 мсек. при передаче сигнала для тех, кто привык играть на смартфоне. Для подключения используется Bluetooth – версии 5.2, который поддерживает одновременное соединение с несколькими гаджетами и позволяет быстро переключаться между ними.

Корпус Xiaomi Redmi Buds 3 Pro надежно защищен в соответствии со стандартом водонепроницаемости IPX4. Емкий аккумулятор обеспечивает до 6 часов автономной работы, а с использованием кейса можно непрерывно слушать музыку до 28 часов. Гаджет поддерживает беспроводную зарядку по стандартам Qi, полная зарядка аккумулятора займет до 2,5 часов.

Беспроводные наушники можно приобрести единым платежом в рамках акции «Для всех» за 199 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Смарт-устройства» от 8,70 рубля в месяц.