Facebook ищет в Европе 10000 инженеров для строительства метавселенной

Компания Facebook озвучила планы нанять в ближайшие пять лет 10 тыс. специалистов в Евросоюзе. Их задачей будет построить так называемую метавселенную.

В блоге компании сказано, что искать высококвалифицированных инженеров будут в первую очередь в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.

Создание метавселенной основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал еще в июле. Тогда же он подчеркнул, что в приоритете — поиск узкоспециализированных инженеров.

Под метавселенной компания понимает цифровое 3D-пространство, в котором взаимодействуют люди вне их местонахождения. Ранее представители Facebook говорили, что пользователи смогут подключаться к ней в режимах VR или AR, чтобы вместе играть, общаться или работать.

По словам Эндрю Босуорта, вица-президента Facebook Reality Labs, метавселенная уже существует как набор цифровых миров, каждый из которых имеет собственную физику. Теперь же нужно создать соединительные ткани между этими пространствами.

 

 

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Источник: 

OfficeLife

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