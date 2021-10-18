Сегодня Apple представит новые MacBook Pro

Сегодня вечером компания Apple проведет вторую в этом году презентацию, которая получила название «В отрыв». На мероприятии, трансляция которого стартует в 20:00, должны представить новые компьютеры, а также, возможно, и другие новинки.

Главным образом предстоящее мероприятие должно быть посвящено новым ноутбукам MacBook Pro. Ожидается, что компания представит совершенно новый MacBook Pro с 14" дисплеем, который придет на смену актуальным 13" MacBook Pro. Кроме того будет представлена обновленная версия производительного MacBook Pro с 16" экраном.

Слухи о подготовке этих ноутбуков ходят уже очень давно. Предполагается, что в основу обеих новинок будет положена новая однокристальная платформа Apple M1X. Согласно слухам, данный чип будет включать 10-ядерный процессор, состоящий из восьми мощных ядер и двух энергоэффективных. Чип будет доступен в двух версиях, которые будут отличаться графическими процессорами: у младшей версии будет GPU с 16 ядрами, а у старшей — с 32 ядрами.

Также новые MacBook Pro лишатся сенсорной панели Touch Bar, на смену которой вернутся привычные функциональные клавиши. Еще, по слухам, новинки будут выполнены в новом дизайне и получат больше портов, чем предшественники. Более того, слухи указывают на появление порта HDMI и слота для карт памяти SD.

Вместе с новыми компьютерами Apple может представить и полностью беспроводные наушники AirPods третьего поколения. Их анонс ожидался на сентябрьской презентации Apple, но среди новых iPhone, iPad и Watch им места не нашлось. Так что есть надежда, что их представят сегодня. Согласно слухам, новые AirPods получат дизайн в стиле AirPods Pro, но будут лишены активного шумоподавления.

Следить за мероприятием Apple можно на официальном сайте Apple и в приложении Apple TV.