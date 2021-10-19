В Epic Games Store стартовала хэллоуинская распродажа

Студия Epic Games у себя в микроблоге сообщила о старте в своём цифровом магазине Epic Games Store приуроченной к скорому празднованию Хэллоуина тематической распродажи.

В рамках акции можно приобрести сотни товаров по «страшно выгодным ценам». Скидки (достигают 75 %) распространяются не только на ужастики, игры о зомби и выживании, но и представителей более жизнерадостных жанров.

Распродажа продлится до 1 ноября. 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

3dnews.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 