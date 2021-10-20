Соцсеть Instagram объявила о масштабном обновлении сервиса. Одним из крупнейших изменений станет возможность публикации постов с компьютеров — на данный момент публикации возможны только со смартфонов и планшетов. Об этом пишет The Verge.

Функцию добавили спустя 11 лет после запуска. Ранее компания проводила тестирование опции, но теперь пользователи смогут воспользоваться ею уже 21 октября. Авторы смогут публиковать фотографии и видеоролики продолжительностью не более минуты, как и с мобильных устройств.

Компания также добавила ряд других изменений. С 19 октября в сервисе появилась функция Collabs, которая позволяет двум пользователям публиковать совместные посты или видео в Reels с общими комментариями и лайками. Заметим, что второй аккаунт, с которым вы хотите разместить пост, должен дать на это разрешение. С 20 числа Instagram позволить проводить сборы средств некоммерческим организациям. Также прочего станут доступны новые опции для видеороликов Reels.