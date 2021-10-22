В МТС стартовали продажи Apple Watch Series 7

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи популярного гаджета Apple Watch последнего поколения. Оцените стиль, уровень исполнения и мощный функционал смарт-часов Apple седьмой серии. Приобретайте Watch Series 7 как единым платежом, так и в рассрочку.

Смарт-часы сохранили компактные размеры, а дисплей стал больше за счет уменьшения рамки. В итоге область просмотра увеличилась примерно на 20% по сравнению с Series 6 и более чем на 50% по сравнению с Series 3. Теперь на экране умещается максимум информации и пользоваться часами стало еще удобнее.

Всегда включенный дисплей Retina стал ярче. Вам не придётся специально поднимать запястье или прикасаться к дисплею, чтобы увидеть на циферблате время или другие данные и расширения — дисплей всегда включён.

Watch Series 7 стали еще умнее. Новинка работает на операционной системе watchOS 8, в которой появились новые функции и были доработаны уже существующие. Оставаться всегда активными и здоровыми помогут новые режимы тренировок и приложение «Осознанность». Для отслеживания физической активности предусмотрено фирменное приложение Apple Fitness+. Возможности приложений Wallet и «Дом» расширены, произошли обновления в «Сообщениях» и «Фото».

Watch Series 7— мощные инновации для заботы о здоровье. Они способны измерять уровень кислорода в крови, контролировать частоту сердечных сокращений, вести мониторинг сна. Аккумулятор Watch Series 7 был существенно улучшен. Теперь он обеспечивает до 18 часов автономной работы без подзарядки, а заряжается на 33% быстрее, чем в моделях предыдущего поколения.

Покупайте Watch Series 7 41 мм за 1499 рублей единым платежом в рамках акции «Для всех» или в рассрочку от 70 рублей в месяц в рамках акции «Смарт-устройства». Watch Series 7 45 мм доступны для всех за 1599 рублей. Действующие и новые абоненты МТС при заключении дополнительного соглашения о пользовании услугами связи могут приобрести гаджет и в рассрочку в рамках акции «Смарт-устройства» от 75 рублей в месяц.