Новые мониторы Philips Momentum, разработанные специально для Xbox

Игровая сцена кардинально изменилась в прошлом году с внедрением HDMI 2.1, нового усовершенствованного интерфейса, поддерживающего ряд более высоких разрешений видео и частот обновления, включая 4K@120 Гц, что стало новым уровнем для любителей консолей. Несколько месяцев назад любители консолей увидели первую модель в совершенно новой линейке мониторов Philips Momentum Designed for Xbox - 559M1RYV (диагональ 55" / 139,7 см).

Игровые мониторы Philips Momentum Designed for Xbox созданы для того, чтобы обеспечить идеальный опыт для геймеров, играющих на консолях нового поколения благодаря новому интерфейсу HDMI 2.1, который поддерживает консольные игры нового поколения с разрешением 4K и более высокой частотой обновления 120 Гц, что делает игровой процесс еще более качественным. Теперь ассортимент мониторов Philips пополнился новыми моделями 329M1RV (диагональ 31,5"/80 см) и 279M1RV (диагональ 27"/68,5 см).

Раскройте весь свой потенциал



Это современная линейка устройств отвечает новым стандартам последних консолей Xbox и желаниям геймеров нового поколения, обеспечивая лучший геймплей, доступный с помощью универсального монитора. Теперь можно играть с ультра-четким разрешением 4K при плавной частоте обновления 120 Гц, просто подключив Xbox Series X через соединение HDMI 2.1. Более высокая частота обновления обеспечивает преимущество перед врагами: движения становятся более плавными и четкими, что позволяет легче прицеливаться. Это, наряду с низкой задержкой и быстрым откликом, обеспечивает более плавный и реалистичный игровой процесс: большое преимущество для геймеров, играющих в динамичные видеоигры.



Мониторы Philips Momentum отличаются сверхчетким разрешением 4K при минимальной частоте обновления 120 Гц, поддержкой HDR, переменной частотой обновления для плавной игры и постоянной низкой задержкой. Монитор Philips Momentum 329M1RV поддерживает стандарт VESA DisplayHDR 400, который, по сравнению с обычными SDR-дисплеями, значительно улучшает ряд показателей, обеспечивая поразительную яркость, контрастность и цветопередачу. Монитор Philips Momentum 279M1RV поддерживает VESA DisplayHDR 600 с максимальной яркостью и расширенным цветовым охватом, что предает фильмам и играм еще большую реалистичность. Плавный игровой процесс без разрывов при максимальной производительности также обеспечивается технологией AMD FreeSync Premium для Philips Momentum 329M1RV.

Philips Momentum 329M1RV

Высокое качество для самых требовательных геймеров



Игры не должны иметь ограничений, поэтому эти два монитора - отличное решение не только для консолей нового поколения, но и для компьютерных игр: идеальный размер Philips Momentum 279M1RV позволяет геймерам как на консолях, так и на ПК получить достойные преимущества, делая игровые процессы более драйвовыми и увлекательными благодаря высоким характеристикам. Philips Momentum 279M1RV оснащен панелью IPS Nano, которая обеспечивает точность цветопередачи в широком угле обзора без смещения цветов, достигая 98% охвата цветового пространства по стандарту DCI-P3. Это делает его отличным выбором для критически важных задач визуализации, производительности и исключительного игрового опыта.



Эта модель также оснащена USB-C (тонкий подключаемый кабель, который позволяет передавать данные во время зарядки). И это еще не все: монитор совместим с G-SYNC, что означает синхронизацию частоты обновления монитора с выходным сигналом видеокарты для более плавного игрового процесса, обеспечивая прекрасное изображение и серьезное конкурентное преимущество.

Philips Momentum 279M1RV

Эти мониторы Momentum отличаются безупречным дизайном. Они изготовлены из высококачественных материалов, что позволило им получить награду Red Dot 2020 года. Игровые мониторы 329M1RV и 279M1RV производят впечатление благодаря своему стильному основанию, которое придает им солидность и предлагает поразительный стилистический выбор для любой игровой установки, с регулировкой высоты, наклона, поворота и управления кабелями одновременно.



Более того, обе модели оснащены Ambiglow - технологией Philips, которая добавляет новое измерение к впечатлениям от просмотра, создавая ореол соответствующего света от светодиодов на задней крышке монитора.



Кроме того, погружение в игровую атмосферу происходит еще и благодаря технологии DTS Sound, которая обеспечивает объемное звучание с насыщенными басами, улучшенными голосами и максимальным уровнем громкости без каких-либо искажений.



Мониторы Philips 329M1RV и 279M1RV поступят в продажу в ноябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 3088 и 2807 белорусских рублей соответственно.