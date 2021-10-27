Telegram представил собственную рекламную платформу

Основатель мессенджера Telegram, бизнесмен Павел Дуров сообщил на своём официальном канале, что скоро в Telegram появятся блоки с рекламой. Дуров успокоил пользователей приложения, заявив, что большинство из них, вероятно, даже не заметит нововведение, и рассказал почему.

Во-первых, Telegram не будут показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных диалогах и группах. Реклама появится только в больших каналах, поддержка которых для Telegram связана с наибольшими расходами. Дуров отмечает, что в этих каналах и так зачастую присутствуют рекламные посты, так что пользователи могут и вовсе не заметить, что что-то изменилось.

Во-вторых, для показа рекламы не будут использоваться личные данные пользователей. Дуров отмечает, что конфиденциальность пользователя является первостепенным приоритетом для администрации мессенджера. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они будут отображаться. Спонсорские сообщения будут отображаться в публичных каналах с более чем 1000 подписчиков.

В-третьих, официальная реклама в Telegram будет ненавязчивой. Она будет содержать лишь короткие тексты без лишних ссылок и фотографий. Каждое объявление будет состоять из текста объявления и кнопки. Максимальная длина текста объявления составляет 160 символов, включая пробелы. Кроме того, рекламные блоки будут появляться только после просмотра всех новых сообщений в канале.

В четвёртых, и это самое главное, минимальный бюджет для рекламной компании — 2 млн евро, из которых 1 млн будет депозитом, который не вернётся, если рекламодатель не потратит в сумме 10 млн евро за 12 месяцев. Такой подход станет главным ограничивающим фактором для мелких рекламодателей и обеспечит защиту от разного рода мошеннических схем. К тому же это позволит проводить более тщательную модерацию объявлений и не пропускать сомнительные тексты. Минимальная цена за 1000 показов — 2 евро.

Отмечается, что в Telegram-каналах и сейчас присутствует реклама в виде обычных постов. Её публикуют сами владельцы ресурсов. Официальная реклама, внедряемая Telegram, будет намного менее навязчивой и отвлекающей, и более комфортной для пользователей мессенджера. Когда платформа будет полностью запущена и позволит Telegram покрыть свои основные расходы, мессенджер начнёт делиться доходом от рекламы с владельцами каналов, на которых отображается реклама.