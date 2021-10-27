В МТС снижены цены на ряд гаджетов Xiaomi. Теперь фитнес-браслет Mi Smart Band 6 можно приобрести всего за 129 рублей, а беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Pro – за 249 рублей.

По сниженным ценам предлагаются смарт-часы, фитнес-браслеты, беспроводные наушники и колонки Xiaomi.

Компактные устройства являются хорошим дополнение к смартфону. Наручный гаджет напомнит обо всем, что важно. Покажет входящие сообщения, напомнит о распорядке дня и других важных событиях. Беспроводные наушники и колонки — полная свобода от проводов. Для тех, кто хочет окружить себя качественным звуком где угодно.

Mi Smart Band 6 — представитель последнего поколения фитнес-браслетов Xiaomi. Устройство поддерживает 30 режимов тренировок, умеет отслеживать пульс, замерять содержание кислорода в крови и заниматься мониторингом качества сна. Стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 при покупке единым платежом в рамках акции «Для всех» снизилась до 129 рублей. Для действующих и новых абонентов фитнес-браслет стал доступен в рассрочку от 6 рублей в месяц.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro — беспроводные наушники с высоким качеством звука, наличием активной системы шумоподавления и поддержкой беспроводной зарядки. Длительное время автономной работы позволяет пользоваться наушниками до 6 часов без перерыва, а с применением зарядного кейса время общего воспроизведения увеличивается до 30 часов. Гаджет доступен для всех за 249 рублей или в рассрочку от 11 рублей в месяц в рамках акции «Смарт-устройства».

Напоминаем, что в МТС снижены цены и на другие гаджеты Xiaomi. Так, фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC все желающие могут приобрести за 69 рублей, портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker 16W – за 119 рублей, а смарт-часы Xiaomi Mi Watch — от 299 рублей.

Подробнее об условиях акции «Для всех» — здесь.

Подробнее об условиях акции «Смарт-устройства» — здесь.