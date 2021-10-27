AGON by AOC представляет три новых монитора AGON PRO для профессиональных геймеров и киберспортсменов

Один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров, AGON by AOC, выпускает сразу три новые модели мониторов линейки AGON PRO, предназначенных для профессиональных геймеров и киберспортсменов. Речь идет о 27-дюймовом AG274QXM с разрешением QHD, частотой обновления 170Гц, IPS-матрицей и поддержкой технологий Mini LED и VESA DisplayHDR 1000, 27-дюймовом AG274UXP с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц и 27-дюймовом AG274QG с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц. Две последние модели поддерживают VESA DisplayHDR 600 и оборудованы безрамочными экранами с IPS-матрицей.

Легенды игрового сообщества давно ждали этого решающего момента: две вселенные с абсолютно противоположными взглядами наконец-то объединяются ради общей цели. Киберспортивные состязания и соревновательные игры требуют, в первую очередь, высокой частоты обновления и минимального времени отклика. В тоже время спокойные по своей сути, сюжетные игры с красивой картинкой лучше всего смотрятся на мониторах HDR с превосходной цветопередачей. В новых мониторах линейки AGON PRO эти характеристики объединяются, и пользователь получает мощные устройства с высокой производительностью (частота обновления до 240 Гц при времени отклика 1мс), высоким разрешением (QHD или 4K) и поддержкой VESA HDR (DisplayHDR 600 или DisplayHDR 1000).

Дизайн 27-дюймового монитора AG274QXM был удостоен премии Red Dot Design Award. AG274QXM оснащен специальным защитным экраном (Shadow Shield), который помогает устранить блики на экране от солнечных лучей или яркого освещения. Исключительная технология подсветки Mini LED и скоростная IPS-панель с разрешением QHD (2560x1440) обеспечивают 576 зон локальной подсветки с поддержкой DisplayHDR 1000. По сравнению с обычными технологиями подсветки это гарантирует более равномерную яркость всех участков экрана и уменьшает эффект ореола.

Применение современных технологий позволило также уменьшить толщину монитора. DisplayHDR 1000 позволяет довести максимальную яркость до 1000 нит и получить глубокий, насыщенный черный цвет в пределах одного кадра. Монитор AG274QXM отображает 1,07 миллиарда цветов при охвате цветового пространства DCI-P3 99%, обеспечивая тем самым превосходную цветопередачу. Геймеры всех уровней, особенно киберспортсмены и любители соревновательных игр, оценят частоту обновления монитора 170 Гц при времени отклика всего 1 мс GtG. Благодаря технологии G-SYNC монитор обеспечивает максимально плавное изображение без разрывов и зависаний даже при включенном HDR.

27-дюймовый AG274UXP оснащен матрицей Nano IPS с разрешением 4K (3840x2160), что в сочетании с высокой плотностью пикселей 163 PPI обеспечивает невероятно четкое изображение. Благодаря сочетанию разрешения 4K с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс GtG монитор отлично подойдет для киберспортивных состязаний. Монитор поддерживает DisplayHDR 600, что обеспечивает максимальную яркость и расширяет его динамический диапазон, а 1,07 млрд цветов и охват пространства DCI-P3 на 98% гарантируют насыщенное и реалистичное изображение на экране.



Монитор имеет абсолютно безрамочный дизайн, за что и был удостоен награды Red Dot Design Award. Его экран полностью защищает технология Shadow Shield. Благодаря поддержке HDMI 2.1, AG274UXP полностью совместим с консолями нового поколения. При этом монитор позволяет выводить изображение в разрешении 4К с частотой изображения 120 Гц и поддержкой переменной частоты обновления. Разрывы и зависания как на консолях, так и на ПК исключены, поскольку монитор совместим с G-SYNC.

Для большинства хардкорных геймеров и киберспортсменов, которые ценят максимальную частоту кадров, и при этом не хотят отказываться от высокого качества изображения и естественной цветопередачи, монитор AG274QG просто идеален. 27-дюймовый монитор AG274QG оснащен быстрой IPS-панелью с разрешением QHD (2560x1440) и частотой обновления до 240 Гц, что обеспечивает невероятную детализацию и плавность игрового процесса. Время отклика 1 мс GtG позволяет устранить шлейфы за движущимися объектами, а любители получать более достоверные данные о производительности своей системы могут даже измерить время задержки благодаря встроенному ПО NVIDIA Reflex Analyzer, которое совместимо с другими аксессуарами, такими как мышь AOC GM500.



Насыщенное, яркое изображение также является одной из сильных сторон AG274QG. Такое изображение обеспечивается способностью отображать 1,07 млрд. цветов при 98-процентном охвате цветового пространства DCI-P34. Благодаря поддержке DisplayHDR 600, AG274QG легко справится как с пейзажами под ярким солнцем, так и с пугающе глубокими тенями. Поддержка NVIDIA G-SYNC ULTIMATE означает, что в мониторе используется первоклассный процессор NVIDIA G-SYNC, гарантирующий качественное изображение в режиме HDR, превосходную контрастность и низкую задержку, что, в свою очередь, обеспечивает максимально комфортные игровые сессии. Монитор AG274QG также имеет отмеченный наградами дизайн и технологию Shadow Shield.

Все три монитора оснащены эргономичной подставкой, которая регулируется по высоте в пределах 120 мм. Встроенный 4-портовый концентратор USB 3.2 поможет геймерам подключить периферийные устройства, такие как клавиатуры, мыши, системы освещения для стриминга или веб-камеры.



Мониторы также оснащены фирменной RGB-подсветкой (Light FX) и встроенным проектором, который способен выводить логотип AGON прямо на стол. Контроллер QuickSwitch входит в комплект всех моделей. Он позволяет быстро менять любые важные настройки в экранном меню, которым также можно управлять с помощью кнопок на корпусе монитора или с помощью программного обеспечения G-Menu (в моделях AG274QXM и AG274UXP).



Список полезных функций завершают встроенные динамики мощностью 5 Вт с поддержкой технологии DTS, которая обеспечивает чистый и насыщенный звук. AG274QXM и AG274UXP оснащены разъемом USB-C (мощность 65 Вт) и встроенным KVM-переключателем, AG274UXP также предлагает режим Picture-by-Picture. Для создателей контента и стримеров, использующих несколько компьютеров, эта функция позволяет легко переключаться между двумя ПК, используя один и тот же монитор и периферийные устройства, или зеркалировать смартфоны через USB-C при стриминге мобильных игр.



Монитор AGON PRO AG274QXM появится в продаже в октябре 2021 года по рекомендованной розничной цене 3279 белорусских рублей.



Мониторы AGON PRO AG274UXP и AGON PRO AG274QG появятся в продаже в феврале 2022 года по рекомендованной розничной цене 3119 белорусских рублей каждый.