Неделя скидок в МТС: более 70 моделей с выгодой до 30%

Хеллоуин совсем скоро, а скидки начинают действовать уже сейчас! В сети салонов и интернет-магазине МТС по промокоду «Тыква» с 28 октября по 4 ноября можно приобрести ряд смартфонов, планшетов, смарт-часов, фитнес-браслетов и других гаджетов со скидкой до 30%.

Выгодные цены на гаджеты будут доступны в рамках акции «Ещё выгоднее» и «Промокод для смарт-устройств». Чтобы принять участие в акциях необходимо сообщить работнику салона связи МТС или ввести в поле комментария на станице корзины интернет-магазина промокод «Тыква» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией. Скидки действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

В акциях участвуют популярные модели смартфонов Samsung, Huawei и Xiaomi. Также представлен ряд носимых устройств. Подробнее о ценах при покупке единым платежом, которые действуют на ряд смартфонов и носимых устройств с 28 октября по 4 ноября, смотрите по ссылке.