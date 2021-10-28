Банковские карточки могут не работать 30 октября по всей Беларуси

30 октября с 02:00 до 6:30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, сообщили в пресс-службе Банковского процессингового центра.

По информации оператора системы, на одном из аппаратно-программных комплексов предприятия в это время будут вестись технические работы.

В связи с этим карточки банков, которые обслуживаются в Банковском процессинговом центре, могут на время проведения работ временно не обслуживаться.

В настоящее время оператор обслуживает следующие белорусские банки:

"АСБ Беларусбанк",

"Белагропромбанк",

"БПС-Сбербанк",

"БСБ Банк",

"Паритетбанк",

"Белинвестбанк",

"БНБ-Банк",

"Банк Решение",

"Франсабанк",

"Цептер банк",

"БТА Банк".