Банковские карточки могут не работать 30 октября по всей Беларуси

30 октября с 02:00 до 6:30 возможны перерывы в обслуживании держателей карточек банков, сообщили в пресс-службе Банковского процессингового центра.
По информации оператора системы, на одном из аппаратно-программных комплексов предприятия в это время будут вестись технические работы.
В связи с этим карточки банков, которые обслуживаются в Банковском процессинговом центре, могут на время проведения работ временно не обслуживаться.
В настоящее время оператор обслуживает следующие белорусские банки:
"АСБ Беларусбанк",
"Белагропромбанк",
"БПС-Сбербанк",
"БСБ Банк",
"Паритетбанк",
"Белинвестбанк",
"БНБ-Банк",
"Банк Решение",
"Франсабанк",
"Цептер банк",
"БТА Банк".
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы