Образовательная программа Huawei в седьмой раз пройдет в Беларуси

Церемония открытия Seeds For The Future состоялась 1 ноября. Как и в прошлом году, мероприятие прошло в онлайн-формате. Среди участников – студенты ведущих белорусских вузов. Среди гостей открытия - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь г-н Се Сяоюн, Министр связи и информатизации РБ Шульган Константин Константинович, Министр образования РБ Карпенко Игорь Васильевич, Директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» г-н Ван Чэнь.

«В эру глобальной цифровой экономики информационная индустрия становится ведущей отраслью. Huawei как ведущий мировой поставщик ИКТ-решений, активно участвует в создании белорусского Интернета и вносит свой вклад в развитие искусственного интеллекта, Интернета вещей, 5G и другие технологические разработки. Одновременно с этим, компания не забывает и о социальной ответственности», - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь г-н Се Сяоюн.

Huawei всегда уделяла особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ. В число участников попадают лучшие представители более 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями. За все время действия Seeds for the Future программу прошли более 30 000 человек из 126 стран мира.

Министр образования РБ Карпенко Игорь Васильевич отметил, что сотрудничество Министерства образования РБ и компании Huawei характеризуется продолжительной и продуктивной историей, в том числе и в рамках реализации программы "Семена будущего".

"За 6 лет существования программы образовательный тур совершили более 80 человек, из них непосредственно на территории Китая прошли обучение более 50. Обращает на себя внимание тот факт, что призеры и победители программы продолжили свою трудовую деятельность на территории РБ, два из которых – в компании Huawei" - отметил Игорь Карпенко.

В рамках проекта компания ежегодно отбирает от 10 до 15 самых способных белорусских студентов, специализирующихся на ИКТ, и направляет их на двухнедельную стажировку в Китай. За время обучения будущие специалисты успевают познакомиться с культурой страны, побывать в штаб-квартире Huawei и разобраться в новейших разработках компании.



Программа Seeds For The Future 2021 стартовала в августе. Пройдя 3 отборочных этапа, в финал попали 20 участников. На протяжении 8 дней студентов будут ждать прямые трансляции лекций из штаб-квартиры в Шэньчжэне, виртуальные экскурсии и посещения выставочных залов; курсы на платформе iLearningX, посвященные 5G, облачным вычислениям и искусственному интеллекту, а также групповой проект «Tech4Good».



Результаты программы будут объявлены через 2 недели. Лучшие студенты по традиции получат возможность начать свою карьеру в Huawei со стажировки.

Проект "Семена будущего" имеет большую значимость не только в области подготовки высококвалифицированных кадров, но и в сфере экономики. Если Huawei обучает специалистов работе на своем оборудовании и показывает его эффективность, надежность, то, бесспорно, эти специалисты, вернувшись назад, будут стараться это оборудование внедрять в разных отраслях.



«Программа компании Huawei Семена будущего дает возможность получить те знания, которые нельзя получить, изучив отдельно взятый учебник или курс. Это не только понимание технической стороны обучения, но и обучение каким-то жизненным ситуациям, общение с коллегами. В дальнейшем этот опыт поможем специалистам реализоваться так, как они того хотят», - отметил в своей речи Министр связи и информатизации РБ Шульган Константин.

По мнению Шульгана Константина, с помощью новых знаний и технологий Беларусь сможет сделать качественный шаг в будущее.