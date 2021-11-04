Акция в МТС: планшеты Apple с экономией до 500 рублей

С 3 по 28 ноября к акции «Вам бонус!» в МТС присоединяется ряд устройств Apple. С ее помощью можно сэкономить на покупке ряда планшетов до 500 рублей, а при покупке моноблока iMac на чипе M1 8-core GPU – до 700 рублей.

В период действия акции по выгодным ценам будут доступны ряд планшетов iPad 2020 года, iPad 2021 года, iPad Pro 2021 года и моноблок iMac M1 8-core GPU.

Акция «Вам бонус!» предоставляет возможность приобретать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства по сниженным ценам. Чтобы получить скидку необходимо подключиться или перейти на тариф «Супер max 50», «Абсолют» или «Ultra» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи на этом тарифном плане.

Подробнее с ценами на устройства Apple, доступными в рамках акции «Вам бонус!» с 3 по 28 ноября, можно ознакомиться по ссылке.