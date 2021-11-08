В Минске прошел INVEST DAY для стартапов ранних стадий

30 октября в Лаборатории Стартапов ZBORKA LABS прошло мероприятие INVEST DAY 2.0. Здесь 22 стартапа pre-seed и seed- стадий представили свои проекты частным инвесторам, венчурным фондам и партнерам из Республики Беларусь и за ее пределами, чтобы получить инвестиции, комментарии и нужные контакты для дальнейшего развития.

На мероприятие были приглашены бизнес-ангелы Angels Band и United Investors, представители европейских и российских акселераторов, инкубаторов и фондов, а также партнеры Лаборатории.

Формат мероприятия предполагал собой трехминутную презентацию проекта или питч, если говорить на профессиональным языке, за которым следовала пятиминутная сессия вопрос-ответ.

Выступали проекты с трех потоков ZBORKA LABS, которые работают над своими проектами от трех до девяти месяцев. Среди представленных проектов были уже известные в белорусском ИТ-пространстве стартапы, такие как SaveUs.by которые сейчас выходят на Американский рынок, Cropfleet – агротехнический стартап, и CodeMinter – решение, которое автоматизирует тестирование ПО, так и те, которые только сделали MVP и провели исследование рынка.

По словам Бориса Мамоненко, директора Лаборатории Стартапов ZBORKA LABS, «это мероприятие стало не только местом, где фаундеры смогли презентовать свои проекты, но и площадкой для международного нетворкинга в сфере ИТ-стартапов».

Invest Day – одно из немногих мероприятий за последнее время, которое проходило как в онлайн-, так и в офлайн-формате, где основатели стартапов смогли представить свои проекты.