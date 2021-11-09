HUAWEI объявляет о начале продаж в Беларуси ноутбуков HUAWEI MateBook D 15 с процессором Intel i5

Компания HUAWEI сообщает о старте продаж в Беларуси ноутбуков HUAWEI MateBook D 15 с процессором Intel Core i5 10-ого поколения и SSD-накопителем объемом 512 Гб. По сравнению с HUAWEI MateBook D 15 на базе процессора Intel Core i3 10-ого поколения, появившимися на белорусском рынке ранее, новая модификация обеспечивает более высокую производительность и скорость выполнения задач. Комфортный пользовательский опыт ноутбук обеспечивает также с помощью экрана с тонкими рамками, камеры, которая заботится о вашей безопасности, и функция HUAWEI Share, позволяющая в одно касание перемещать файлы между устройствами.

Новая версия HUAWEI MateBook D 15 собрана на основе процессора Intel Core i5-10210U десятого поколения. Чип изготовлен по 14-нм технологии, имеет 6 МБ кэш-памяти и оснащен 4 ядрами, способными работать в диапазоне 1,6 – 4,2 ГГц. Благодаря высокой тактовой частоте центрального процессора и графическому модулю Intel UHD Graphics 620 ноутбук демонстрирует исключительную производительность в играх, видеотрансляциях, программах для творчества и бизнес-задач.

Быстро работать с ресурсоемкими приложениями и в режиме многозадачности HUAWEI MateBook D 15 позволяют также 8 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4. Для хранения данных в ноутбуке предусмотрен SSD-диск с объемом памяти 512 Гб, подключенный через высокоскоростной интерфейс PCIe.

Ноутбук оснащен IPS-экраном с диагональю 15,6 дюймов, который имеет поддержку разрешения 1920×1080 пикселей и соотношение сторон 16:9. Дисплей занимает 87% площади крышки, получив узкие рамки шириной 5,3 мм. Широкие углы обзора 178° дают возможность с удобством наблюдать за картинкой при любых положениях экрана. Сертифицированный компанией TÜV Rheinland режим фильтрации синей составляющей спектра подсветки снижает нагрузку на зрение при длительной работе.

Активно работать в течение всего дня с HUAWEI MateBook D 15 позволяет батарея с номинальной емкостью 42 Вт×ч, обеспечивающая до 9,5 часов работы в режиме просмотра FHD видео. В комплекте идет многофункциональное зарядное устройство мощностью 65 Вт, которое заряжает настолько быстро, что 15-минутной зарядки хватит на 2 часа работы. Благодаря разъёму USB-C можно восполнить энергию батареи не только ноутбука, но и смартфонов, планшетов и других гаджетов. Зарядное устройство имеет защиту от перегрева, гарантирующую безопасность процесса.

Веб-камера по умолчанию скрыта в корпусе и извлекается только по запросу, что защищает приватность пользователя. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания – это позволяет войти в систему, не теряя времени на ввод пароля.

HUAWEI MateBook D 15 поставляется с предустановленной ОС Windows 10, поэтому с ним можно начать работать сразу после приобретения. Дополнительно ноутбук располагает функцией HUAWEI Share, которая позволяет одним касанием подключать смартфоны HUAWEI, чтобы перемещать файлы между устройствами и управлять приложениями смартфона через экран ноутбука, используя мышь или тачпад.

Цена и доступность

Версия ноутбука HUAWEI MateBook D 15, оснащенная процессором Intel Core i5-10210U 10-ого поколения и конфигурацией памяти 8+512 Гб, представлена в Беларуси в цвете «мистический серебристый». Новинка уже доступна в фирменном онлайн-магазине HUAWEI и в сетях партнеров.

Рекомендованная розничная цена на устройство – 2799 рублей.