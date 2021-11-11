11.11 в МТС: большой выбор девайсов различных брендов со скидками

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали скидки на смартфоны, планшеты, смарт-часы, беспроводные наушники и другие гаджеты. С 11 по 15 ноября они будут доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Различные устройства бренда Xiaomi, Samsung, Huawei, JBL, Amazfit можно приобрести по привлекательным ценам. Скидки до 580 рублей действуют в рамках акции «Удачная покупка» и «Смарт-устройства».

Чтобы приобрести понравившееся устройство по выгодным ценам, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Перечень девайсов с ценами на них, действующими по 15 ноября, представлены по ссылке.