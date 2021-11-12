Белорусский стартап впервые вышел в полуфинал мирового конкурса в сфере EdTech

Приложение TeenUp, разработанное в Беларуси, стало полуфиналистом крупнейшего в мире соревнования образовательных технологий Global EdTech Startups Awards (GESAwards). Всего в конкурсе участвует свыше 3500 образовательных стартапов более чем из ста стран мира. Представитель Беларуси впервые претендует на выход в финал.

Приложение TeenUp - образовательная платформа, которая помогает ученикам младших классов получить помощь старшеклассников (тьюторов) в учебе и снимает ряд барьеров в образовании. Например, решает проблему доступа к услугам репетитора небогатых семей, помогает справится со школьным буллингом и дает возможность уменьшить разрыв в качестве образования между крупными городами и отдаленными поселками и деревнями.

Конкурс GESAwards проводится с 2014 года с целью развития международного сотрудничества в сфере Edtech и быстро завоевала международное признание в качестве основной платформы для общения всех заинтересованных сторон. Стартапы, признанные лучшими в полуфиналах, выходят в глобальный финал. Награждение победителей состоится в январе в Лондоне.

В конкурсе GESAwards все проекты оцениваются в соответствии с рядом критериев: решение важной проблемы современного образования, обеспечение инновационного педагогического подхода, превосходный пользовательский опыт, потенциал для роста количества пользователей и работа в устойчивой бизнес- модели.