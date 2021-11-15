Певец Джон Ледженд стал послом бренда LG SIGNATURE

LG SIGNATURE, премиальный бренд LG Electronics, представил сегодня нового посла – многократного обладателя премий Джона Ледженда. Коллаборация Ледженда и LG SIGNATURE включает в себя предстоящую праздничную кампанию “Legendary Gift: the SIGNATURE” и партнерство с винным лейблом Ледженда LVE: Legend Vineyard Exclusive. Джон Ледженд, являясь одним из самых знаменитых и любимых артистов своего поколения, стал первым афроамериканцем и одним из 16 человек, получивших статус EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

В ознаменование партнерства выходит новая праздничная песня Джона Ледженда под названием “You Deserve It All”, которая доступна на 11 потоковых платформах, таких как YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music и Pandora. Сингл был спродюсирован лауреатом премии Grammy Рафаэлем Саадиком и написан в соавторстве с певицей и автором песен Меган Трейнор, специально для LG SIGNATURE. Дрю Кирш, снявший клипы для Тейлор Свифт и Шакиры, снимет клип к этой песне, который выйдет чуть позже.

В следующем году Ледженд продолжит сотрудничества в качестве посла бренда благодаря уникальному партнерству его винного лейбла LVE и LG SIGNATURE. Весной 2022 в долине Напа пройдет мероприятие, организованное Леджендом, где будет продемонстрирован винный шкаф LG SIGNATURE с его запатентованной технологией поддержания точного контроля температуры и влажности, чтобы поклонники могли насладиться оптимальным ароматом и вкусом вин музыканта и дома.

«Я очень рад стать партнером LG SIGNATURE в этот праздничный сезон», - подчеркнул певец. «Моя новая песня посвящена тому, чтобы дать своим близким все самое лучшее, что вы можете. Продукты LG SIGNATURE инновационные, креативные и особенные. Праздники — это возможность собраться вместе с семьей и друзьями в своем комфортном доме, а техника LG SIGNATURE делает это событие еще более приятным».

Ли Чон-Сок, глава глобального маркетингового центра LG Electronics, отметил, что LG Electronics будет представлять эстетическую и технологическую ценность своей премиальной техники, чтобы поддержать философию LG SIGNATURE «Искусство вдохновляет технологии. Технологии дополняют искусство». «Ледженд — идеальное воплощение философии бренда LG SIGNATURE», - подчеркнул г-н Ли. «Мы очень рады сотрудничать с таким великим артистом, которые помогает нам донести ценности LG SIGNATURE до еще большего числа потребителей по всему миру».

LG SIGNATURE стремится сотрудничать с выдающимися людьми из самых разных сфер жизни, чтобы донести философию своего бренда и продемонстрировать непревзойденный стиль и качество своих решений для дома премиум-класса. Среди его глобальных послов — икона международного стиля Оливия Палермо, лучшие профессиональные гольфистки Ко Джин-ён и Пак Сон-хён, а также известная балерина и солистка Американского театра балета Мисти Коупленд.