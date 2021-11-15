Скоро в МТС: «Черная пятница» со скидками до 50% на различные гаджеты

С 19 по 22 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС пройдет акция «Черная пятница». Но уже сейчас можно воспользоваться выгодными предложениями на покупку смартфонов, планшетов, носимых устройств и аксессуаров.

«Черная пятница» еще не наступила, но в МТС доступны товары со скидками в рамках различных акционных предложений. Так, по 6 декабря любители бренда Samsung могут воспользоваться акцией «Самым любимым», «Всегда вместе» и приобрести понравившееся устройство со скидкой до 20%.

Снижены цены на ряд смартфонов HONOR, смарт-часы HONOR Watch ES и Watch GS Pro. Теперь они доступны со скидкой до 300 рублей в рамках акций «Удачная покупка» и «Смарт-устройства».

Воспользовавшись акционным предложением, можно легко приобрести портативную колонку или зарядное устройство Xiaomi по выгодным ценам. Полезные аксессуары Xiaomi доступны и в рассрочку.

По 25 ноября в МТС есть возможность сэкономить на покупке смартфона Xiaomi 11 Lite 5G NE. Эту популярную модель можно приобрести со скидкой до 130 рублей. Подробности – здесь.

Напоминаем, что в сети салонов и интернет-магазине МТС действует акция «Много не бывает», позволяющая покупать аксессуары для смартфона, планшета либо гаджета со скидкой до 50%. При покупке оборудования в рассрочку аксессуары в рамках этой акции также доступны в рассрочку.

А еще в МТС можно с легкостью приобрести чехлы и защитные стекла для десятков моделей смартфонов по цене от 10 копеек. Предложение актуально при покупке аксессуара единовременным платежом в рамках акции «Аксессуары выгодно».