Новое приложение WhatsApp для Windows уже доступно для скачивания

Разработчики мессенджера WhatsApp уже довольно давно работают над совершенно новым настольным приложением для Windows. Теперь же его можно загрузить в магазине приложений Microsoft для Windows.

Само приложение основано на универсальной платформе Windows (Universal Windows Platform, UWP). Важное нововведение в том, что уведомления работают, даже если приложение закрыто. Также есть новая функция рукописного ввода и поддержка работы с несколькими устройствами — вам не нужен телефон для входа в свою учётную запись.

Стоит добавить, что приложение всё ещё находится в стадии бета-тестирования, поэтому ожидается, что некоторые функции будут реализованы в будущем.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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