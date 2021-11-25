Компания rabota.by дарит скидку на сервисы «Готовое резюме» и «Карьерная консультация»

С 24 по 30 ноября действует скидка 20% по промокоду «rabota21» на любую из услуг сервисов «Готовое резюме» или «Карьерная консультация» в сервисе rabota.by. Также при покупке услуги в этот период вы получаете специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов в подарок.
Пакет «Базовый»:
- готовое резюме
- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!
Стоимость: 36 руб
45 руб
Пакет «Оптимальный»:
- готовое резюме
- сопроводительное письмо
- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!
Стоимость: 48 руб
60 руб
Пакет «Максимальный»:
- готовое резюме
- сопроводительное письмо
- карьерная консультация
- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!
Стоимость: 76,8 руб
96 руб
Карьерная консультация:
- Онлайн-консультация с карьерным экспертом по вопросам, связанным с развитием карьеры и поиском работы
Стоимость: 36 руб
45 руб
Как воспользоваться промокодом:
Выберете один из пакетов сервиса «Готовое резюме» или «Карьерная консультация» и нажмите кнопку «Заказать».
Далее нажмите кнопку «у меня есть промокод» и введите промокод «rabota21».
Период проведения акции: 24.11.2021 - 30.11.2021
Приобрести любой пакет услуг по акции со скидкой можно здесь. С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.
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