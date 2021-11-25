Компания rabota.by дарит скидку на сервисы «Готовое резюме» и «Карьерная консультация»

С 24 по 30 ноября действует скидка 20% по промокоду «rabota21» на любую из услуг сервисов «Готовое резюме» или «Карьерная консультация» в сервисе rabota.by. Также при покупке услуги в этот период вы получаете специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов в подарок.

Пакет «Базовый»:

- готовое резюме

- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!

Стоимость: 36 руб 45 руб

Пакет «Оптимальный»:

- готовое резюме

- сопроводительное письмо

- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!

Стоимость: 48 руб 60 руб

Пакет «Максимальный»:

- готовое резюме

- сопроводительное письмо

- карьерная консультация

- специальный чек-лист с рекомендациями от экспертов rabota.by!

Стоимость: 76,8 руб 96 руб

Карьерная консультация:

- Онлайн-консультация с карьерным экспертом по вопросам, связанным с развитием карьеры и поиском работы

Стоимость: 36 руб 45 руб

Как воспользоваться промокодом:

Выберете один из пакетов сервиса «Готовое резюме» или «Карьерная консультация» и нажмите кнопку «Заказать».

Далее нажмите кнопку «у меня есть промокод» и введите промокод «rabota21».

Период проведения акции: 24.11.2021 - 30.11.2021

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