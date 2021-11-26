Cкидки до 50% на гаджеты в МТС по 29 ноября

С 26 по 29 ноября в салонах связи и интернет-магазине МТС можно сэкономить до 50% при покупке ряда моделей смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимых устройств.

Акционное предложение на популярные модели смартфонов, планшетов и ноутбуков действует в рамках акции «Удачная покупка», а на популярные модели смарт-часов, беспроводных наушников, фитнес-браслетов и портативных колонок – в рамках акции «Смарт-устройства».

Приобрести гаджеты в рамках акций со скидкой можно как единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа. Перечень гаджетов, цены на которые снижены с 26 по 29 ноября, смотрите по ссылке. Количество некоторых моделей ограничено.